انت الان تتابع خبر زواج فنانة لبنانية شهيرة​ من​​​​​​ نجم برنامج ذا فويس​​​​ .. لن تتخيل من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 09:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تفاجأ جمهور الفنانة اللبنانية روان طحطوح بدخولها القفص الذهبي مع مواطنها الفنان مارك رعيدي نجم الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".

وشاركت طحطوح متابعيها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستجرام" مقطع فيديو من حفل زفافها، وعلّقت عليه بقولها: "أنت وأنا إلى الأبد".



روان طحطوح تحتفل بخطوبتها:

وإحتفلت الممثلة اللّبنانيّة ​روان طحطوح​ بخطوبتها في كتوبر من العام الماضي بفستان أحمر جميل معتبرة أن هذا الحدث هو الأفضل في حياتها خلال هذه السنة .

ونشرت روان طحطوح عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور مع خطيبها بدت فيها غاية في السعادة بين أحضانه.



وكتبت في تعليق لها على الصورة قائلة:"سنة 2020 الآن أصبحت أفضل" مضيفة خاتم الخطوبة.

وأشارت روان الى أن هذه السنة لم تكن أحداثها جيدة على الأصعدة كافة ويبدو أن ارتباطها أضاف بعضاً من الإيجابية على حياتها.

مارك رعيدي يكسر حاجز البرنامج في ذا فويس :



وكان مارك رعيدي أحد البارزين في برنامج ذا فويس ؛ في حيث شارك في الحلقة الرابعة،من الموسم الخامس للبرنامج ، حيث استطاع المتسابق اللبناني مارك رعيدي الانضمام لفريق الفنان محمد حماقي رغم اكتمال فريقه، ليكسر بذلك قواعد البرنامج.



وغنى مارك باللغة الإنجليزية، ونجح في أن يبهر لجنة التحكيم بالكامل، وبسببه قررت إدارة البرنامج كسر القاعدة والسماح للجنة الحكم بضم متسابق اَخر لفرقهم في حالة اكتمال عدد الفريق.