انت الان تتابع خبر تسريب صورة فاضحة لفنان شهير داخل الحمام بدون ملابس أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجتة قد تنهي مسيرتة الفنية ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/15 الساعة 10:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

لحظات صادمة عاشها محبّي النجم العالمي جاستين بيبر بعد نشر صورٍ له ولزوجته وهما يمارسان الجنس داخل حوض الاستحمام، حيث أدخلا محبّيهما في تفاصيل علاقتهما السرية.



في التفاصيل ، في التفاصيل، إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنان العالمي جاستين بيبر وزوجته عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر من حوض الإستحمام وظهر فيها الثنائي يقبلان بعضهما البعض، وهما شبه عاريين، ما أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور الذين أكدوا أن الصورة فاضحة جداً، ولا يجب تداولها بين الجمهور.





وكان قد أمضى جاستين بيبر وقتاً مميزاً مع زوجته هايلي في لاس فيغاس، حيث أحيا حفلين غنائيين، ونشرت هايلي صورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها وهي تتبادل القبلات مع زوجها. وعلقت على الصورة قائلة: “كم كانت رائعة نهاية الأسبوع”





من جهةٍ أخرى، أثار منشور للنجم العالمي جاستين بيبر الجدل بعد حديثه عن الأم والأب، ممّا أدّى إلى اعتقاد المعجبين أنّ الـ زوجة هايلي حامل منه.







الجدير بالذكر ان النجم جاستن بيبر ، هو مغني آر أند بي وبوب، وكاتب أغاني وممثل كندي، من مواليد عام 1994 بدأ الغناء في عام 2007.





اكتشفه مدير المواهب سكوتر براون ، والذي أصبح مدير أعماله مستقبلًًا وهو في الـ13 من عمره عن طريق موقع يوتيوب عام 2008.





أصدر أول أسطوانة مطولة له بعنوان ماي ورلد في أواخر 2009، وصُنف بالبلاتين في الولايات المتحدة. أصبح بيبر أول فنان في العالم تظهر له سبع أغاني في لائحة بيلبورد هوت 100 من أول تسجيل له.