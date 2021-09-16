انت الان تتابع خبر لن تُصدق حجم الثروة التي خلفها نور الشريف ولماذا حكم عليه بالسجن بعد وفاته؟ والمفاجأة في السر الذي أخفته عنه بوسي حتى مماته؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 01:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

الفنان الراحل نور الشريف لم يحبس نفسه في دور واحد، بل استطاع أن يطوع موهبته الفنية الكبيرة في أدوار متعددة أتقنها، فتارة تحسبه تاجر مخدرات، وتارة يقنعك بأنه جاسوس، وأخرى تجده رجل الأعمال العصامي، وكم أبكتنا رومانسيته في "حبيبي دائمًا"، وجذبتنا عدالته في "عمر بن عبدالعزيز".

الفنان الراحل نور الشريف، واحد من أهم نجوم الفن، قدم الكثير للسينما والتلفزيون، له مشوار فني طويل ومكتبة غنية زاخرة بالمئات من الأعمال الفنية علي مدار تاريخه، اشتهر بأعماله السينمائية والتلفزيونية وكذلك بأعماله المسرحية المختلفة المتميزة، كما تربع على عرش السينما لسنوات طويلة، وما زالت أعماله هي الأثقل وزناً، وتزداد قيمتها مع مرور الزمن، لاسيما الأعمال التي حارب فيها ظلام الجهل ولافكار العبثية.

لاعبا في الزمالك

كما أنه لم ينس نور الشريف حبه لكرة القدم، وهو ما جعله يقدم شخصية شحاته أبو كف في الفيلم الشهير غريب في بيتي، أمام السندريلا سعاد حسني، فكان الشريف لاعبا محترفا في نادي الزمالك، ولكنه ترك الرياضة حبا في التمثيل وكان ولاؤه لنادي الزمالك.

فاز الفنان نور الشريف، بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية في سبتمبر 1977، وبجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم بتوقيت القاهرة، وذلك بمهرجان وهران للفيلم العربي، كما حصل الفنان نور الشريف على جائزة التمثيل الذهبية من مهرجان نيودلهي، وذلك عن فيلم سواق الأتوبيس.

رصيد هائل

وفي الاحتفال بمئوية السينما العالمية عام 1996، اختار النقاد فيلم سواق الأتوبيس، لنور لشريف، كثامن أحسن فيلم في السينما المصرية- فيمايلي.

قدم الشريف، 171 فيلما روائيا، وهو رقم ضخم خاصة عندما تتأمل أفلامه التي دخلت التاريخ السينما، الصدفة أن أول إطلالة تلفزيونية له جاءت بمسلسل "القاهرة والناس" وهو العمل الفني الذي تعرف فيه على الفنانة بوسي، حيث كانت في ذلك الوقت لا تزال في مرحلة المراهقة، وآخر فيلم حمل أيضاً اسم "بتوقيت القاهرة" وكأنه يقفل قوس الحياة مجددا.

وصية نور الشريف

سبق وإن كشف الفنان الراحل، خلال استضافته في أحد البرامج، عن وصيته بعد وفاته، ففد أوصى بعرض مشهد وفاة "عمر بن عبد العزيز" يوم وفاته قائلا "أتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد حيث تحدث خلال البرنامج عن مرضه وعن الموت، كما ظل يصف مستوى أداء مشهد وفاة أمير المؤمنين، والذي اعتبره أهم الأعمال التي قدمها خلال مسيرته الفنية التي دامت نحو 45 عاما.

السر الذي أخفته بوسي

أكدت الفنانة بوسي، في تصريحات سابقة لها، أن حياة نور الشريف قبل وفاته هي الأصعب، مشيرة إلى أنه لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت، حيث إنها وباقى أفراد أسرته، قاموا بإخفاء إصابته بسرطان الرئة، وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب في الرئة ويذهب بالعلاج.

بوسي، أضافت خلال لقاء تليفزيوني، أن الراحل لم يشك فى إصابته بالسرطان، وذلك لأن كل من حوله كان متفائلًا ولديه أمل كبير في شفائه وتجاوز الأزمة الصحية حتى فى الأيام الأخيرة قبل وفاته بـ3 أيام كانت الأمور تسير بشكل طبيعى.

حكم بعد الوفاة

وبعد وفاة نور الشريف بعامين، عاقبت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، بالحبس سنة غيابيا وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بالتزوير، حيث جاء فى الدعوى رقم 477 لسنه 2015، أن الشريف، قد رفع دعوى ضد حسام مهدي عويس مالك قنوات "بانوراما" دراما يتهمه فيها بتحرير شيك بدون رصيد، ولكن حصل الأخير على حكم بالبراءة، وقام الأخير برفع دعوى تتهم الشريف بتزوير توقيعه، والتى أثبت القضاء عدم صحتها.

ثروة نور الشريف

الفنان الراحل نور الشريف، جمع ثروة هائلة من خلال المئات من الأعمال الفنية، سواء في التليفزيون أو السينما أو المسرح، وبحسب موقع "idolnetworth"، فإن ثروته تبلغ 42 مليون دولار.

المصدر | مواقع اخبارية مصرية وعربية