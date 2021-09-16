انت الان تتابع خبر ميريام كلينك بوضعيات مثيرة بدون ملابس والجمهور يرد: تخطيتي الحدود..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 02:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

صدمت العارضة اللبنانية مريام كلينك مؤخرا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها نقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

في التفاصيل ، نشرت اللبنانية مريام كلين عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو صدم متابيعيها مرتدية ملابس النوم الجريئة وهي تقوم بإيحاءات جنسية ووضعيات توصير غريبة بهدف اثارة الجدل.

وبدت مريام كلينك في الفيديو بإطلالة جريئة جدا وحركات مثيرة ومستفزة للجمهور ، وعلقت قائلة " تكملة الفيديوي في بيو تحت صورتي الاساسية في رابط اسمو ميم فانز "

يتضمن التطبيق الذي اعلنت عنه لنشر صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها اشتراك اسبوعي أو شهري مقابل مبالغ من المال بهدف مشاهدتها بوضعييات جريئة لا تصلح لنشرها عبر حسابها على الانستجرام.

من جهة أخرى ، دائما ما تثير مريام كلينك جدلا واسعا بإطلالاتا الجريئة والمستفزة ، فكثيرا ما كانت تظهر بلا ملابس وبمنشورات جريئة جدا.

الجدير بالذكر ان العارضة اللبنانية مريام كلينك ، بدأت شهرتها بعد إطلاقها ديو غنائي عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب بعنوان " فوت الجول " والتي احدثت ضجة عارمة حينها بسبب مقاطع الفيديو والكلمات التي تضمن ايحاءات جنسية.