صور دنيا بطمة تدفع بمواطن خليجي الى توجيه رسالة لزوجها محمد الترك أن الفن بالأداء وليس بالجسد

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 05:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

خلق تعليق لمواطن بحريني على صور دنيا بطمة المثيرة والتي تظهر فيها مفاتنها الجدل والتأييد من الغالبية المتتبعة، وذلك بعدما وجه المعلق البحرينـي رسالة لزوج دنيا، محمد الترك يذكره من خلالها أن المجتمع البحريني مجتمع محافظ، وأن الأصل فيه الاحتشام وستر الأخوات والزوجات.

ونبه المعلق البحرينـي محمد الترك إلى أن الفن في البحرين يكون بالغناء وبالكلمة وبالأداء الحسن لا بالجسد كما تفعل زوجته، وهو التعليق الذي نال أكبر عدد من “الجيمات” والمتابعة.