انت الان تتابع خبر رقم خيالي يفوق المتوقع .. لن تصدق كم تبلغ ثروة فيفي عبده والمفاجأة في عدد زيجاتها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 05:30 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

فيفي عبده، هي فنانة وراقصة مشهورة جداً، وظهرت للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم (الرسالة) بدور الراقصة عام 1976

وكانت هي انطلاقتها في فيلم (امرأة واحدة لا تكفي)، التي اسند لها البطوله فيه، ومن ثم تنوعت أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

أنها الفنانة والراقصة ففي عبده التي تعد ج من أبرز المشاهير ليس في مصر فقط بل الوطن العربي كله، حيث إنها تمتلك تاريخ فني طويل، ولها كاريزما وشعبية خاصة، مما أدى إلى تربعها على قلوب الجماهير في مصر والوطن العربي.

فيفي عبده راقصة وممثلة من مواليد محافظة المنوفية، والدها ضابط. بدأت حياتها راقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وقد هربت من أهلها حين عارضوا فكرة عملها في مجال الرقص.

من مسرحيتها (شباب امرأة) عام 1979، وفي التلفزيون مثلت العديد من المسلسلات مثل (الآنسه كاف) و(الحقيقة والسراب). حاليًا هي متزوجة من رجل الأعمال الآردني محمد الديرادي، وأنجبت ابنتها الصغرى هنادي.

تزوجت النجمة فيفي عبده 6 مرات، وكان أول زيجة لها من رجل أعمال سعودي، وسرعان ما حدث الانفصال، وقامت بعده بالزواج عدة مرات.

يعتبر إجمالي حجم ثروة الفنانة فيفي عبده 50 مليون دولار، وهذا وفقا لإحصائيات موقع celebrity net worth.