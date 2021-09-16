اتفرج : فضيحة مدوية بنات نانسي عجرم يرؤون بالتفصيل ما حدث داخل الفيلا وسبب حبـس فادي الهاشم 15 عام (فيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 07:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

ضجة بين اللبنانيين بعد نشر قناة شهيرة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن اعترافات بنات الفنانة نانسي عجرم بالتفصيل بشان ماحدث ليلة مقتل الشاب السوري .

ويكشف بالفيديو عن سبب حبس فادي الهاشم زوج الفنانة 15 عام بسبب قضية الشاب القتيل في منزلة .



اتفرج بقية التفاصيل في الفيديو: