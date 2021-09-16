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انت الان تتابع خبر اتفرج : فضيحة مدوية بنات نانسي عجرم يرؤون بالتفصيل ما حدث داخل الفيلا وسبب حبـس فادي الهاشم 15 عام (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 07:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)
ضجة بين اللبنانيين بعد نشر قناة شهيرة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن اعترافات بنات الفنانة نانسي عجرم بالتفصيل بشان ماحدث ليلة مقتل الشاب السوري .
ويكشف بالفيديو عن سبب حبس فادي الهاشم زوج الفنانة 15 عام بسبب قضية الشاب القتيل في منزلة .
اتفرج بقية التفاصيل في الفيديو: