اخبار الخليج / اخبار اليمن

اتفرج : فضيحة مدوية بنات نانسي عجرم يرؤون بالتفصيل ما حدث داخل الفيلا وسبب حبـس فادي الهاشم 15 عام (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر اتفرج : فضيحة مدوية بنات نانسي عجرم يرؤون بالتفصيل ما حدث داخل الفيلا وسبب حبـس فادي الهاشم 15 عام (فيديو) والان مع التفاصيل

6eb32486a6.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 07:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

ضجة بين اللبنانيين بعد نشر قناة شهيرة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن اعترافات بنات الفنانة نانسي عجرم بالتفصيل بشان ماحدث ليلة مقتل الشاب السوري .

 

 

 

ويكشف بالفيديو عن سبب حبس فادي الهاشم زوج الفنانة 15 عام  بسبب قضية الشاب القتيل  في منزلة .

 

 


اتفرج بقية التفاصيل في الفيديو:

 

 

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا