انت الان تتابع خبر مايوه دنيا بطمة يجلب لها العار والانتقادات.. اظهرت كل شيء و لم تخفي شيء .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 08:00 صباحاً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

تصدرت دنيا بطمة تريند جوجل، بعد نشر شقيقتها، ابتسام بطمة، صورهما داخل حمام السباحة، وهما يرتديان المايوه.

هذه الإطلالة ليست الأولى المثيرة للجدل لـ دنيا بطمة، حيث إنها اعتادت نشر مثل هذه الإطلالات الجريئة عبر حسابها على “أنستقرام” منذ فترة.

وأثارت صور بطمة التي ظهرت فيها بشورت قصير جدلا واسعًا بين الجمهور، خاصة بعد تناقل صورها على صفحات تهتم بإطلالات المشاهير بعد إغلاقها لخاصية التعليقات على حسابها خوفا من الانتقادات.

علق أحد المتابعين على صورة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام: “الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها”.