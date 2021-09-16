انت الان تتابع خبر في ذكرى الأربعين على وفاة والدتها.. هذا ما قامت به دنيا سمير غانم قبل ساعات وصعقت الجمهور!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 08:30 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم، ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام".

حيث نشرت دنيا صورة للنجمة الراحلة وعلقت عليها بالدعاء قائلة: "النهارده اليوم الـ 40 على فراقك يا أمي.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار.. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها..

اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا ارحم الراحمين

لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمدها برحمتك يا ارحم الراحمين

اللهم اطعمها من الجنة و اسقها من الجنة و ارها مكانها من الجنة و قل لها أدخلى من أي باب تشائين

اللهم انها في ذمتك و حبل جوارك فقها من فتنة القبر و عذاب النار و انت اهل الوفاء و الحق فاغفر لها و ارحمها انك انت الغفور الرحيم

اللهم ارزقها لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقاءك

اللهم ارجع نفسها اليك راضية مرضيه و ادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين

اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى نزلا لها

اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقاها هناك بزوجها

اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا

اللهم اظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك و لا باقي الا وجهك

اللهم اكتبها عندك من الصالحين و الصديقين والشهداء والاخيار والابرار

اللهم اكتبها عندك من الصابرين و جازها جزاء الصابرين.

اللهم انها في كفالتك و في ضيافتك فهل جزاء الضيف الا الاكرام و الاحسان

اللهم افتح لها ابواب جنتك و ابواب رحمتك اجمعين

اللهم اني اسالك يا حنان يا منان يا بديع السموات و الارض يا ذا الجلال و الاكرام

ان تجعلها من الذين اذا احسنوا استبشروا

اللهم اني اسالك يا ارحم الراحمين ان تكون ممن بشرت عند الموت بروح و ريحان ورب راض غير غضبان

اللهم اني اسالك لها الدرجات العلى من الجنة و ادخلها الجنة و اسالك لها خلاصا من النار سالمة و ادخلها الجنة آمنة...

اللهم أغفر لأمي و أبي وأرحمهم وأعف عنهم و أفتح أبواب السماء لروحهم برحمتك يا أرحم الراحمين".