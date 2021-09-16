انت الان تتابع خبر جنى مقداد طفلة طيور الجنة كبرت وأصبحت عروس .. وهكذا ردت على أخبار خطوبتها وظهورها بالحجاب والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 11:00 صباحاً خليج الجزيرة | (عمار النجار)

لكثير من الاخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن نجمة طيور الجنة جنى مقداد.

فبعد تعرضها للمضايقات بسبب إطلالتها في زفاف شقيقها الوليد مقداد، تداولت اخبار عن خطوبتها.

وما زال اسم الطفلة ​ ​جنى مقداد نجمة قناة "طيور الجنة" يتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ احتفالها بزواج شقيقها الوليد المقداد في الـ 20 من أغسطس/آب الماضي، وتعرضها لحملة تنمر عقب نشر إطلالتها على مواقع التواصل.

وانتشرت الأيام الماضية أنباء حول اعتزال جنى وارتدائها الحجاب بعد ظهورها إلى جانب والدتها السيدة مروة حماد بالحجاب، فيما لم تسلم عائلتها من الانتقاد بين المتابعين على مواقع التواصل لفرضهم الحجاب على طفلة بحسب تعبيرهم.

بعد تعرضها للتنمر والسخرية .. “نجمة طيور الجنة جنى مقداد”، زادت الحيرة حول استمرار جني مقداد في تقديمها للأغاني والبرامج النجومية في قناة طيور الجنة.

وفي وقت سابق انتشرت أنباء حول اعتزال جنى وارتدائها الحجاب بعد ظهورها إلى جانب والدتها السيدة مروة حماد بالحجاب، فيما لم تسلم عائلتها من الانتقاد بين المتابعين على مواقع التواصل لفرضهم الحجاب على طفلة بحسب تعبيرهم.

وأعاد الجمهور تداول صورة جنى وهي مرتدية الحجاب بعد عرس شقيقها الوليد، مشيرين إلى أنها اعتزلت وارتدت الحجاب نتيجة تعرضها للتنمر.

واتضح لاحقًا أن الصورة المتداولة لجنى بالحجاب ليس لإعلان ارتدائه، وإنما هي صورة أرادت مشاركتها مع جمهورها؛ إذ ظهرت بعدها في أكثر من مناسبة من دونه، كما ظهرت في حفل زفاف شقيقها بتسريحة شعر ومكياج، وتم مشاركتها على مواقع التواصل.

وكانت جنى مقداد قد ظهرت في حفل الزفاف بفستان طويل باللون البنفسجي مع تسريحة شعر ومساحيق وجه لم يناسب عمرها على حد قول العديد من المتابعين.

وتعرضت جنى المقداد للتنمر في زفاف شقيقها بسبب الفستان الذي ارتدته من اللون البنفسجي ، حيث بدت وكأنها أكبر من عمرها، إضافة الى المكياج القوي.

وأثارت صورة جنى المقداد الجدل بسبب التعليقات المتفاوتة عليها، فمنها كان المسيئ ومهاجم لإطلالتها التي جعلتها أكبر سناً مثل:"يوم شفتها حسيت اني كبيره"، "خالتي جنى"،"هي صغيره بس اللبس كبرها مو مناسب لعمرها"،"الفستان مو لعمرها أبداً".

وأثارت هذه التعليقات ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهاجم البعض أصحاب التعليقات المسيئة وواصفوهم بـ"المتنمرين".