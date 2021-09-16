انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة صدمت الجميع.. ما الذي أخفته دلال عبد العزيز في مكان سري قبل وفاتها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 01:30 مساءً خليج الجزيرة | (محمود الأديب)

لا تزال أخبار الفنانة دلال عبد العزيز تشغل بال الكثير من جمهورها ومحبيها، حتى بعد وفاتها منذ أيام، متأثرة بإصابتها بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

واشتهرت دلال عبد العزيز في الوسط الفني، بأنها “صاحبة واجب”، حيث لم يفوتها أي واجب عزاء لأي شخص من الوسط الفني، دون ان تسرع بالمشاركة فيه.

وفي عزاء الشخصيات الفنية والمشهورين، كانت دلال في الصفوف الأولى بأي جنازة أو عزاء، وكان يرافها النجمة الراحلة رجاء الجداوي وصديقتهن الثالثة ميرفت أمين.

وذكرت تقارير صحفية، إنه بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، اكتشفوا أنها تحتفظ بأكفان كثيرة داخل دولابها وذلك كي تكون جاهزة في حال وفاة أي فنان أو فنانة من الوسط الفني، الأمر الذي أصاب ابنتيها إيمي ودنيا بصدمة.

كما ذكرت التقارير، إن دلال عبد العزيز كانت تشارك في غسل السيدات برفقة أقاربهن، كما كانت من أوائل الأشخاص الموجودة في العزاء.

وتوفيت دلال عبد العزيز داخل المستشفى، الشهر الماضي، عن عمر 61 عاما بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد، ودام قرابة 100 يوم.

وغيب الموت دلال عبد العزيز دون أن تعلم بوفاة زوجها الفنان الكوميدي، سمير غانم، قبل ما يقرب 3 أشهر، وذلك بعدما أخفى كل المقربين منها خبر رحيله خوفا من تعرضها لانتكاسة صحية حزنا على فراقه.