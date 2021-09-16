شاهد .. عريس يكتشف بعد ثلاثة ايام من ليلة الدخلة أن عروسته حامل بالشهر الرابع .. فلم يتمالك وهذا ماحدث!

انت الان تتابع خبر عريس يكتشف بعد ثلاثة ايام من ليلة الدخلة أن عروسته حامل بالشهر الرابع .. فلم يتمالك وهذا ماحدث! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 06:00 مساءً | (محمود الأديب)

اكتشف عريس جديد في مصر أن عروسه التي عقد قرانه عليها منذ 3 أيام فقط حامل في شهرين، فلم يتمالك نفسه وحاول قتلها.



وبينت التحقيقات أن العروس تعرضت لواقعة اغتصاب منذ 4 أشهر وحررت محضرا بالواقعة الا أن المتهم أجبرها على توقيع إيصال أمانة، حتى لا تكشف تفاصيل واقعة الاغتصاب.



وبحسب رواية العروس فقد فوجئت بصديق المتهم الذي اغتصبها يبتزها بإيصال الأمانة الذي قامت بتوقيعه ويجبرها على إقامة علاقة معه، واستمر الأمر لمرات عدة حتى تركته وتزوجت من شخص آخر، ثم اكتشف العريس حملها بعد 3 أيام من الزواج. والمفارقة أن الشخص الذي ابتز العروس هو أحد الشهود على عقد قرانها.

من جهته طلب العريس من النيابة العامة الطلاق، لأنه لا يمكن العيش مع زوجة خائنة، وفي انتظار ما تسفر عنه بقية التحقيقات.