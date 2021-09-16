شاهد .. أول ظهور علني لـ ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من المستشفى.. لن تصدقوا كيف تغير شكلها أصبح شاحب .. اتفرج (صورة صادمة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور علني لـ ياسمين عبد العزيز بعد خروجها من المستشفى.. لن تصدقوا كيف تغير شكلها أصبح شاحب .. اتفرج (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 08:00 مساءً | (محمود الأديب)

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى التي كانت تتلقى فيه العلاج في سويسرا.

في الصورة ظهرت ياسمين وهي تبتسم لكنها بدت متعبة وشاحبة الوجه، وهي برفقة زوجها أحمد العوضي وشخصين آخرين.

وكانت ياسمين قد كتبت منشورًا بعد تعافيها، وهي أول رسالة لها بعد أزمتها الصحية تشرح فيها حالتها الصحية، وقالت: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو .. رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا".

وأضافت :"كفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله".

واختتمت ياسمين حديثها بقولها :" كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".