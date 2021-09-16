شاهد .. مفاجأة مدوية هذه هي الديانة الحقيقية للفتاة السعودية رهف القنون والذي أخفتها عن الكل وحتى عن زوجها الكنغولي!!

انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية هذه هي الديانة الحقيقية للفتاة السعودية رهف القنون والذي أخفتها عن الكل وحتى عن زوجها الكنغولي!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 08:30 مساءً | (محمود الأديب)

يعد التعرف على الناشطة الإجتماعية رهف القنون هو أكثر ما يرغب به الكثير من المتابعين والجمهور العربي، تعد رهف من مواليد عام الحادي عشر من مارس لعام 2000م،، حيث أنها تبلغ من العمر الأن ما يقارب 21 عام وتحمل رهف الجنسية السعودية وهي مواليد أراضي المملكة العربية السعودية،، كما أن قضية رهف أثارت الكثير من الجدل و الرأي العام داخل المملكة وخارجها وجاء هذا بعدما هربت من أهلها المقيمين في الكويت إلى دولة تايلاند وهي تقيم الآن في دولة كندا وكان السبب الأول لهروبها هو التعنيف الأسري.

رهف القنون السيرة الذاتية

رهف القنون فتاة سعودية وناشطة اجتماعية تقدمت رهف بعض التصريحات حول التعنيف الأسري،، الذي تتعرض له حيث أن أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي ترغب بالدراسة فيها وقام شقيقها بسجنها بمساعدة،، من والدتها لشهور وغيرها من الأمور التي تعاني فيها من الحرمان من حقها كما بين أنها تعرضت للتعذيب على أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها و ارتدت من الإسلام مما جعلها تتعرض إلى المشاكل والأزمات في السعودية وهذا ما جعل رهف تلجأ إلى استخدام حساباً خاصة على مواقع الإنترنت وطلب مساعدة النشطاء في مجال حقوق الإنسان بشكل عام فقد كانت أيضاً تقوم بنشر تسجيل مصور على موقع تويتر تطلب فيه المساعدة واللجوء والحماية مؤكدة أنها موجوداً في تايلاند.

ما هي ديانة رهف القنون

تم تعرض رهف القنون للتهديد بالقتل وذلك لأنها ارتدت عن الدين والاسلام باعتبار أنها مرتدة عن الإسلام ويعد هذا جريمة في السعودية و عقابها الإعدام حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية وهذا ما جعلها تقوم بنشر تسجيل مصور على موقع تويتر تطلب فيه المساعدة الحماية وتؤكد على وجودها في تايلاند ثم نشرت تسجيلا آخر تقول فيه،، “سيقتلونني حياتي في خطر، ، عائلتي تهدد بقتلي على أبسط الأشياء”، كان من المفترض أن ترحل على متن الخطوط الكويتية إلى الكويت مجددا إلا أنها بقيت متحصنة داخل غرفة الفندق.