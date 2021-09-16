شاهد .. انتوا ما بتتعلموش من اللي حصل!.. منى زكي وأحمد حلمي يواجهان نفس مصير سمير غانم ودلال عبد العزيز

انت الان تتابع خبر انتوا ما بتتعلموش من اللي حصل!.. منى زكي وأحمد حلمي يواجهان نفس مصير سمير غانم ودلال عبد العزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 09:30 مساءً | (محمود الأديب)

خلال الأيام الماضية تصدرت الفنانة منى زكي محرك البحث عبر موقع “جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان دير جيست.

وحصدت النجمة منى زكى جائزة أفضل ممثلة فى حفل توزيع جوائز الدورة الـ18، من مهرجان دير جيست وذلك عن مسلسل "لعبة نيوتن"، وحصد سيد رجب ومحمد فراج جائزتين عن دورهما فى "لعبة نيوتن"، ومايان السيد جائزة أفضل ممثلة صاعدة، وتامر محسن أفضل مخرج، ومسلسل "لعبة نيوتن" أفضل مسلسل

الجمهور يتخوف على منى وحلمي

وقبلها بأيام أجرت منى لقاءاً مع إسعاد يونس، تضمن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها الذي يعتبر هو اكبر حب في حياتها ومازال في قلبها حتى الأن، كما كشفت العديد من التفاصيل وعلاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي.

وقد أثارت منى الجدل حينها بعد تطرقها للحديث بالتفصيل عن حياتها الشخصية والزوجية، وهو ما يعده الجمهور فأل شؤم.

وحينها تحدثت منى عن أول لقاء جمعهما خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على dmc، قالت إنهما التقيا في مكتب المنتج محمد فوزي خلال التحضير لمسرحية من بطولة الفنان الراحل عامر منيب، وشعرت وقتها أنه رخم على حد وصفها”.

وأضافت:” لم أتوقع أن يكشف لي عن حبه وبمجرد أن قال لي وجدت نفسي أضحك، وتركته وعدت لاستكمال حديثي مع أصدقائي”.

وأوضحت:” سافرت للتصوير وطوال الوقت كنت أفكر في مميزاته ووجدت أنه طيب ونبيل ومثقف”.

وتفاعل العديد من الجمهور مع تصريحات منى زكي عن زوجها أحمد حلمي، حيث أبدى الكثير من المعلقين خوفهم على منى وحلمي بسبب موافقتهما على كشف تفاصيل حياتهما علناً، مؤكدين أنهم يعيشان نفس قصة الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واللذين قاما بذات الشيء.

وجاءت التعليقات كالأتي:” انتوا ما بتتعلموش من اللي حصل لسمير غانم ودلال عبد العزيز خدوا عين جابتهم الأرض الله يرحمهم”، ” خلوا بالكم العين فلقت الحجر وانتوا شكلكم زي سمير غانم ودلال عبد العزيز ربنا يحميكم”، “استفادوا من اللي حصل لسمير غانم ومراته وأخفوا حبكم عن العين”.