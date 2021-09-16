شاهد .. حمل زوجة نجم طيور الجنة "الوليد مقداد" يشعل الانترنت .. لن تصدق كيف حدث ذلك ؟ (فيديو)

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انت الان تتابع خبر حمل زوجة نجم طيور الجنة "الوليد مقداد" يشعل الانترنت .. لن تصدق كيف حدث ذلك ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 10:30 مساءً | (محمود الأديب)
نشرت قناة مشهورة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن خبر حمل زوجة الوليد مقداد نجم طيور الجنة بعد زواجهما باسابيع مماء اثار ضجة واسعة بين محبية .
ويكشف بالفيديو اعترف شخص من عائلة نور زوجة الوليد مقداد حيث نشر ابن عمها عبر صفحتة يقول فية : "قريبا رح يجينا مولود صغير من عرسان جداد".
اتفرج بقية التفاصيل في الفيديو: