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شاهد .. حمل زوجة نجم طيور الجنة "الوليد مقداد" يشعل الانترنت .. لن تصدق كيف حدث ذلك ؟ (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 10:30 مساءً | (محمود الأديب)

نشرت قناة مشهورة على اليوتيوب مقطع فيديو يتحدث عن  خبر حمل زوجة الوليد مقداد نجم طيور الجنة بعد زواجهما باسابيع مماء اثار ضجة واسعة بين محبية .

 

 

 

ويكشف بالفيديو اعترف شخص من عائلة نور زوجة الوليد مقداد حيث نشر ابن عمها عبر صفحتة يقول فية : "قريبا رح يجينا مولود صغير من عرسان جداد".

 

 


اتفرج بقية التفاصيل في الفيديو:

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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