شاهد .. بعد خلع ثوب الحزن.. رسالة مبكية من دنيا سمير غانم لـ والدتها ’’دلال عبد العزيز’’

انت الان تتابع خبر بعد خلع ثوب الحزن.. رسالة مبكية من دنيا سمير غانم لـ والدتها ’’دلال عبد العزيز’’ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/16 الساعة 11:00 مساءً | (محمود الأديب)

أحيت الممثلة دنيا سمير غانم ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من خلال نشرها صورة لها على حسابها "بإنستغرام"، قائلة: "النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أمى.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار".

وأضافت: "اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها.. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين.. اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وأرها مكانها من الجنة وقل لها ادخلى من أى باب تشائين".

وتابعت: "اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.. اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك.. اللهم ارجع نفسها إليك راضية مرضية وأدخلها فى جنتك مع عبادك الصالحين، اللهم إنى أسألك الفردوس الأعلى نزلا لها، اللهم ابنى لها بيتا فى الجنة واجعل ملتقاها هناك بزوجها، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا".



واختتمت: "اللهم اظلها تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقى إلا وجهك، اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اكتبها عندك من الصابرين و جازها جزاء الصابرين، اللهم انها في كفالتك و في ضيافتك فهل جزاء الضيف الا الاكرام و الاحسان اللهم افتح لها ابواب جنتك و ابواب رحمتك اجمعين اللهم اني اسالك يا حنان يا منان يا بديع السموات و الارض يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلها من الذين اذا احسنوا استبشروا، اللهم اني اسالك يا ارحم الراحمين ان تكون ممن بشرت عند الموت بروح و ريحان ورب راض غير غضبان، اللهم إني أسألك لها الدرجات العلى من الجنة وادخلها الجنة وأسألك لها خلاصا من النار سالمة وادخلها الجنة آمنة.. اللهم أغفر لأمي و أبي وأرحمهم وأعف عنهم و أفتح أبواب السماء لروحهم برحمتك يا أرحم الراحمين".