شاهد .. اعترافات صادمة من فتاة الـ"تيك توك" موكا حجازي:"مارست الرذيلة مع 5 أشخاص مقابل مبالغ مالية" .. اتفرج

انت الان تتابع خبر اعترافات صادمة من فتاة الـ"تيك توك" موكا حجازي:"مارست الرذيلة مع 5 أشخاص مقابل مبالغ مالية" .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 12:30 صباحاً | (محمود الأديب)

أحدثت فتاة التيك توك موكا ضجة باعترافات مثيرة للجدل بعد القبض عليها بتهمة نشر الفسق والفجور، وتعاطي المخدرات، وإقامة العلاقات الآثمة.

وقالت موكا حجازي، إنها قامت بصناعة وبث أزيد من 250 مقطع فيديو مخل بالآداب العامة، ومارست الجنس مع 5 أشخاص قرابة 10 مرات، وفق صحيفة “أخبار اليوم”.

ولفتت الفتاة خلال التحقيقات، إلى رغبتها في الثراء السريع وراء مقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء التي بثتها عبر العديد من التطبيقات منها تيك توك وإنستجرام ويويتوب، موضحة أنها حققت مكاسب مالية من وراء هذه الفيديوهات.

وأشارت: “أحد الأشخاص قام بمساعدتي في تصوير المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة، وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية”.

وأقرت موكا حجازي بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.