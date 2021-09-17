شاهد .. هذا هو مصير الطبيب الذي أخطأ في جراحة الفنانة ياسمين عبدالعزيز .. مصير مرعب ينتضرة؟

انت الان تتابع خبر هذا هو مصير الطبيب الذي أخطأ في جراحة الفنانة ياسمين عبدالعزيز .. مصير مرعب ينتضرة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 01:30 صباحاً | (محمود الأديب)

بعد الخطأ الذي ارتكبه الطبيب الخاصّ بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، تمّ الحديث كثيرًا عن مصيره، فما كان من عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر الدكتور إبراهيم الزيات إلّا التّحدّث عن الأمر.

في التّفاصيل، بعد الحديث عن خطأ طبي تخلّل الجراحة التي خضعت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز وتسبّب بدخولها في غيبوبة، بدأت التساؤلات عن مصير الطبيب مرتكب هذا الخطأ.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر الدكتور إبراهيم الزيات، أنه إذا ثبُت أن ما حدث مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو نتيجة خطأ طبي، فسيُحاسَب الطبيب قانوناً، في النيابة العامة، أو في النقابة.

وشدّد الدكتور إبراهيم الزيات على أن العقاب يشمل جميع الأطباء، وتتفاوت درجاته بحيث يبدأ من اللوم ويصل الى شطب اسم الطبيب المخطئ من النقابة وإيقافه عن العمل.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، أنه يجب التفرقة في البداية بين الإهمال الطبي والخطأ الممكن حدوثه، والذي يعني أن الطبيب يعمل في مجال تخصّصه، وحاصل على شهادات علمية تؤهّله القيام بالعملية الجراحية أو معالجة الحالة المرضية، وأن من الوارد حدوث بعض المضاعفات لهذه الحالة المرضية. أما الإهمال الطبي فيعني أن الطبيب قد لا يكون متخصصاً في مثل هذه الحالات، أو لا يستطيع التعامل معها… لذا هناك فارق كبير بين الإهمال الطبي والخطأ الوارد حدوثه.

أحدث تدهور حالة ياسمين عبد العزيز الصحية صدمة كبيرة وتساؤلات عن سبب ذلك حيث ينكشف ما حصل معها مع مرور الوقت رغم طلب عائلتها عدم التصريح عن حالتها.

سبب تدهور حالة ياسمين عبد العزيز الصحية يعود لخطأ طبي خلال دخولها المستشفى للعلاج بعد تعرضها لمشكلة في الرحم الأمر الذي احتاج اجراء منظار داخلي لها.

وخلال هذه العملية تعرّضت لمشكلة في القولون بسبب دخول الفضلات في المعدة الأمر الذي أدى لحدوث تسمم في الدم لديها.

ياسمين لازمت غرفة العمليات لساعات طويلة قبل أن تدخل في غيبوبة ويصبح وضعها خطر جداً وبحسب آخر المعلومات الصحافية المصرية فإنها استفاقت من الغيبوبة لكن وضعها لم يستقر بعد.

وكان قد نشر أحمد العوضي بوست أعلن فيه دخول ياسمين غرفة العمليات وعبر عن انهياره وضعفه بسبب خوفه عليها.

انهيار أحمد العوضي ظهر من خلال كلام الأخير الذي نشره عبر صفحته الخاصة عبر موقع فايسبوك قال فيه:

“يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك أنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس أنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتي وعداني وعد وهتتفذيه”.

وتابع:

“أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة.. وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك”.