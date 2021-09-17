شاهد .. بعدما أثارت صورته جدلاً واسعاً.. نجل الإعلامي "داوود الشريان" ينشر فيديو لوالده ويكشف سر نحافته الملفتة

انت الان تتابع خبر بعدما أثارت صورته جدلاً واسعاً.. نجل الإعلامي "داوود الشريان" ينشر فيديو لوالده ويكشف سر نحافته الملفتة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 02:00 صباحاً | (محمود الأديب)

كشف “محمد الشريان” نجل الإعلامي “داود الشريان” عن الوضع الصحي لوالده بعد تداول صورة له مع الفنان ناصر القصبي بعدما فقد كثيراً من وزنه ترددت أنباء عن تدهور صحته.

وشارك “محمد الشريان” مقطع فيديو لوالده على حسابه بموقع “تويتر”، وعلق عليه قائلاً: “نمط الحياه الجديد للوالد والذي الحمدالله ساهم في إنقاص وزنه مع الالتزام بنظام غذائي”.

وتابع “محمد الشريان” : “ولله الحمد هو بصحة وعافيه وما يتم تداوله غير صحيح”. وظهر الإعلامي “داوود الشريان” وهو يستمتع برسم جداراً.

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