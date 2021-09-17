شاهد .. الفنانة أصالة نصري تنفصل عن زوجها الجديد في شهر العسل.. لهذا السبب؟

انت الان تتابع خبر الفنانة أصالة نصري تنفصل عن زوجها الجديد في شهر العسل.. لهذا السبب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 03:00 صباحاً | (محمود الأديب)

تتواجد الفنانة السورية ​أصالة​ نصري في القاهرة بدون زوجها الجديد الشاعر ​فائق حسن​.

وقالت مصادر مطلعة إن ذلك يعود إلى ارتباطه بمشاريع تجمعه بالفنان العراقي ماجد المهندس.

أصالة كانت اضطرت العودة إلى القاهرة اول امس الثلاثاء من اجل حضور حفل افتتاح مطعم نجلها خالد الذهبي الذي افتتحه في القاهرة الجديدة وحضره العشرات من نجوم الفن والمجتمع من بينهم تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.

وهنأ ماجد المهندس اصالة وفائق حسن على زواجهما من خلال حسابه الخاص قائلا:"مبروك لرفيق الدرب اخي الحبيب المبدع فائق حسن ولنجمتنا الصوت العذب والاحساس الراقي صولا.. اتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه احساسكم وحبكم".