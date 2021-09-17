شاهد .. روان بن حسين « شبه عارية» مع صديقها .. وثالثهما الشيطان

انت الان تتابع خبر روان بن حسين « شبه عارية» مع صديقها .. وثالثهما الشيطان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 04:00 صباحاً | (محمود الأديب)

أثارت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أدت وصلة رقص على أغاني المهرجانات الشعبية المصرية، مع أحد أصدقائها.

وظهرت روان بن حسين بالفيديو الذي نشرته عبر “تيك توك”، بقميص أسود مفتوح من أعلى. وبنطال واسع. وترقص على أغنية “أبيض يا أسود” لفرقة “كايروكي”، مع صديقها الذي ظهر بملابس غريبة أشبه بملابس النساء.

وسخر المغردون من مظهر صديقها الذين شككوا بأنه شاذ جنسياً. كما استنكروا جرأتها التي زادت بعد طلاقها من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.