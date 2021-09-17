شاهد .. أول ظهور علني لحسن الرداد بعد رحيل دلال عبدالعزيز.. لن تصدقوا كيف تغير شكله من الحزن .. اتفرج (صور صادمة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور علني لحسن الرداد بعد رحيل دلال عبدالعزيز.. لن تصدقوا كيف تغير شكله من الحزن .. اتفرج (صور صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 04:30 صباحاً | (محمود الأديب)

نشر نجل الفنان عمرو عبدالجليل صورة جديدة له برفقة الفنان حسن الرداد وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ويعتبر هذا الظهور الأول للفنان المصري بعد رحيل والدة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

وظهر الرداد بلحية طويلة وشارب كثيف وتبدو عليه علامات الإرهاق وخسارة الوزن، ويرتدي الملابس ذات ألوان غامقة استمرارًا لحالة الحداد التي تعيشها أسرته عقب وفاة الراحل سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وكان الفنان المصري أعلن رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلاً: “والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفـيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز أقولك أنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة”.