شاهد .. معالي زايد شاهدها زوجها في وضع مخل مع فنان شهير.. فعاقبها بطريقة لن تتخيلها (سيصدمك ما فعله)

انت الان تتابع خبر معالي زايد شاهدها زوجها في وضع مخل مع فنان شهير.. فعاقبها بطريقة لن تتخيلها (سيصدمك ما فعله) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 05:30 صباحاً | (محمود الأديب)

تعتبر الفنانة معالي زايد من اكثر الفنانات التي عرفن بأنهن ممثلات إغراء في العديد من الأفلام السينمائية، حيث أنها قامت بتجسيد عدد من الأدوار الفنية تركت أثرا كبيرا في قلوب المشاهدين ومحبيها على مر السنوات.

زيجات الفنانة معالي زايد

تزوجت الفنانة معالي زايد مرتين، المرة الأولى كانت من مهندس واستمر الزواج لمدة ثلاث سنوات ثم انفصلا بسبب وجود مشكلات ومشادات عائلية عديدة.

والمرة الثانية، تزوجت من دكتور تعرفت عليه اثناء إجراء عملية جراحية، وتزوجته وفوجئ بأنه رأئها في أحضان الفنان ممدوح موافي اثناء تصدير أحد المشاهد بفيلم ابو الدهب” شاهدها في الاستوديو اثناء التصوير، فقرر ان يعاقبها بطريقة قاسية للغاية.







قام زوج الفنانة معالي زايد، بحلق شعرها تماما كعقاب لها على أنه رأها في وضع مخل وهو تصوير أحد المشاهد، ثم أرسل لها ورقة الطلاق، مما أدى إلى انهيارها نفسيا واضطرت أن تنتظر نمو الشعر حتى تستطيع اكمال تصوير المسلسل.

وفاة الفنانة معالي زايد



جدير بالذكر، أن الفنانة معالي زايد كانت قد أصيبت بألام شديدة في الصدر مما جعلها تجري عدد من الفحوصات الطبية فااكتشفت أنها تعاني من مرض السرطان، وتوفت عام 2014 عن عمر يناهز ما يقارب من حوالي 61 عاما.