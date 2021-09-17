شاهد .. جورجينا صديقة رونالدو بالبيكيني وروب الاستحمام كما ولدتها أمها ..اتفرج

انت الان تتابع خبر جورجينا صديقة رونالدو بالبيكيني وروب الاستحمام كما ولدتها أمها ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 07:00 صباحاً | (محمود الأديب)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز​ حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ وهي ترتدي “روب” الإستحمام.



ولفتت جورجينا متابعيها الذين إنهالوا عليها التعليقات، معتبرين أن إطلالتها مثيرة خصوصاً لناحية جمالها واهتمامها برشاقتها وأزيائها، والعناية ببشرتها ويومياتها، طالبين منها مشاركتهم كافة تفاصيل حياة.





لم تكن هذا المرة الأولى التي تثير فيها جورجــــينا الجدل بين متابعيها، حيث كانت قد ظهرت مؤخراً بملابسها الداخلية واستعرضت جمال جسدها الأنثوي المغري.