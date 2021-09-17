شاهد .. فيديو صادم على التليفزيون المصري.. فنانة شهيرة تبدل ملابسها على الهواء مباشر بكل وقاحة (اتفرج)

انت الان تتابع خبر فيديو صادم على التليفزيون المصري.. فنانة شهيرة تبدل ملابسها على الهواء مباشر بكل وقاحة (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 10:00 صباحاً | (محمود الأديب)

عاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للفنانة اللبنانية المتألقة جيهان قمري، حيث قامت بتبديل ملابسها على الهواء.



وكانت الفنانة جيهان قمري قد ظهرت في إحدى حلقات برنامج «الوسط الفني»، والذي كان يقدمه الإعلامي أحمد جمال وتحدثت فيه عن مدى حبها للنادي الأهلي.

وفاجأت الفنانة اللبنانية جيهان قمري مذيع البرنامج بارتداء قميص النادي الأهلي بلونه الأحمر وبدأت في استعراض جسدها أمام المذيع ممن تسبب في توجيه موجة حادة من الانتقادات لها.

وخلال نفس الحلقة خرجت الفنانة جيهان قمري بعد عدد من التصريحات الجريئة عن دورها في فيلم عمارة يعقوبيان، الامر الذي وصل إلى حد مواجهة المذيع الفنانة جيهان قمري بقميص نوم على الهواء، معلقا بأنها ارتدته في أحد مشاهدها أمام الفنان عادل إمام في عمارة يعقوبيان.







وانهالت التعليقات الرافضة لتصريحات الفنانة جيهان قمري التي حملت جرأة في الرد على أسئلة المذيع حول كواليس تصوير مشاهدها في فيلم عمارة يعقوبيان، وكذلك جرأتها وردها على سؤال حول تقديم أدوار الإغراء.