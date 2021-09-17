شاهد .. رولا يموت شقيقة هيفاء وهبي تحدث ضجة بفيديو رقص ساخن جدا.. اتفرج

انت الان تتابع خبر رولا يموت شقيقة هيفاء وهبي تحدث ضجة بفيديو رقص ساخن جدا.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 10:30 صباحاً | (محمود الأديب)

أحدثت المطربة المثيرة للجدل، رولا يموت شقيقة هيفا وهبي ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان نشرت مقطع فيديو لها عبر الانستغرام على شاطئ البحر تستعرض جسدها بحركات غيرلائقة، وكتبت اتدلع يا كايدهم،انا انثى انا نار.

وظهرت رولا يموت في الفيديو مرتدية مايو فاضح اعتبره بعض المتابعين جـ ريء ومكشوف “زيادة عن اللزوم” أبرز مفاتنها؛ وانقسمت آراء المتابعون بين معجب بجمالها وعفويتها و بين منتقـ د لملابسها ألـ “over” مؤخراً.





هذا، واثارت مؤخرا رولا يموت، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ردها على متابع سألها عن عمرها عندما فقدت عذريتها، لتفجر مفاجأة بأنها وقتها كانت متزوجة من نجل حفيد رئيس وزراء لبنان السابق.

فعندما سألها أحد المتابعين في حسابها الخاص عن فقدان عذريتها، ردت رولا عليه بشكل عنيف، إذ قالت: “أول شي ما خصك، تاني شي كنت مجوزة على سنة الله ورسوله ومن إبن حفيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، مش مين ما كان”.

وتابعت رولا : “إذا مفكر انك تصغر النساء بعذريتها، تاني شي بتحب نزلك وثيقة الزواج والطلاق؟”.

ويمتنع عن نشر الفيديو أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل.

