شاهد .. خادمة منزل الفنانة دلال عبد العزيز تكشف سر غامض للغاية أخفته لسنوات طويلة عن الجميع وحتى على دلال نفسها..لن تصدق ما هو..!!

انت الان تتابع خبر خادمة منزل الفنانة دلال عبد العزيز تكشف سر غامض للغاية أخفته لسنوات طويلة عن الجميع وحتى على دلال نفسها..لن تصدق ما هو..!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 12:00 مساءً | (محمود الأديب)

كشفت خادمة الفنانة دلال عبد لعزيز ، في مداخلة مع برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، "ذكرياتي معاها كتير، جدعنة ووقوف جنب الناس، إنسانة مفيش زيّها .

أضافت: "دلال كانت بتحب الناس أوي، وكانت بتعتبرني زي بناتنها وهي حنينة على الناس بجد، في مواقف كتير ليها مع الغلابة، عمرها ما كانت بتتأخر عن أي مساعدة، وكانت تقولي هجيبلك من دنيا وإيمي فلوس كمان، كانت كريمة وجدعة، ورحيلها وجع قلوبنا".

استكملت: "كانت أم عظيمة وزوجة عظيمة، وكانت بتخاف على أستاذ سمير أوي، وقلبي وجعني عليها أوي، ولكن هي في الآخر كانت تعبانة جدا، وربنا رحمها برحمته".

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وشاركت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: "أسرار البنات، عصافير النيل، كارما، بئر الخيانة، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، وآسف على الإزعاج"، وكان آخر أفلامها "أعز الولد" الذي عُرض هذا العام.