شاهد .. بعد إعلان زواجها.. شام الذهبي تصعق والدتها "أصالة نصري" وتوجه لها هذه الرسالة الصادمة ..اتفرج (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 02:00 مساءً | (محمود الأديب)

وجهت ​شام الذهبي​ رسالة تهنئة لوالدتها الفنانة السورية ​أصالة نصري​، بزواجها من الشاعر العراقي ​فائق حسن​، اذ نشرت صورة للعروسين على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وقد علّقت عليها بالقول: "عروستنا الحلوة، الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس، اللي أنا متأكدة مثلك انه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتسحقيها، الله يحفظكم وتكملوا هذه الحياة سوا بالمحبة والود والإخلاص".



وكان علم موقع الفن ان أصالة نصري تتواجد في القاهرة بدون زوجها الجديد الشاعر فائق حسن بسبب ارتباطه بمشاريع تجمعه بالفنان العراقي ماجد المهندس.