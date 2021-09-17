شاهد .. شقيق أبو هشيمة يخطف الأنظار بوسامته.. زوجته الحسناء أكلت الجو من ياسمين صبري وشقيقتها أميرة شهيرة

انت الان تتابع خبر شقيق أبو هشيمة يخطف الأنظار بوسامته.. زوجته الحسناء أكلت الجو من ياسمين صبري وشقيقتها أميرة شهيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 02:30 مساءً | (محمود الأديب)

نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري مؤخراً عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة تجمعه بشقيقه طارق أبو هشيمة.

ونال شقيق أحمد أبو هشيمة استحسان الجنس اللطيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن عروض الزواج بدأت تنهال على طارق أبو هشيمة.

وتغزلن الفتيات بوسامة شقيق زوج ياسمين صبري من خلال التعليق على منشور أحمد، فعلقت إحداهن: "انا عايزه اخوك يضحكني"، وأضافت أخرى: " اخوك هيحسد اقسم بالله انا بخطبه رسمي يا فندم".

وبحسب المتداول فإن طارق ابو هشيمة متزوج ولديه أطفال من زوجته، فمن هي زوجة المستشار بمحكمة الاقتصاد طارق ومتى تزوجها؟

تزوج المستشار بالمحكمة الاقتصادية طارق أبو هشيمة من الشيخة يسرا الفاسي، ابنة رجل الأعمال السعودي شمس الدين الفاسي والمغربية فاطمة الفاسي بحفل زفاف ضخم في عام 2010.

كما أن يسرا الفاسي هي شقيقة الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير السعودي تركي بن عبد العزيز آل سعود.

وبالعودة إلى زفاف طارق ويسرا فقد حضره عدد كبير من مشاهير الوطن العربي خاصة أن شقيقه أحمد كان مرتبط في ذلك الوقت بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

يذكر أن يسرا الفاسي كانت قد خطفت الأنظار بعد انتشار صور عائلية من حفل زفاف رجل الأعمال أحمد من الفنانة ياسمين صبري، حيث أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها وأناقتها التي بدت واضحة في الصورة.