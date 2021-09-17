شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – ياسمين صبري تقهر كل فتيات مصر وتظهر بالمايوه من حمام السباحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام مجموعة من الصور التي ظهرت من خلالها وهي تقضي أجازة الزواج مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مما دفع البعض للقول: “نيالك يا أبوهشيمة”.

وظهرت بالمايوه في بعض الصور ولكن التقطت الصور من ظهرها وتسائل البعض هو ابو هشيمة فين؟ وظهرت ياسمين صبري في الصور بمفردها وهي داخل أحد أحواض السباحة وعلي أحد أماكن الإسترخاء، ويبدوا أن هذا المكان خارج مصر، وتسأل الكثيرين من متابعيها عن المكان الذي تتواجد بها ولكنها لم تقم بالرد علي أي تعليقات تلقتها.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين صبري قد صرحت خلال الفترة الماضية إنها تستعد للبدء في التحضير لعمل سينمائي جديد تعود من خلاله لشاشة السينما مجددا بعد غياب دام لفترة طويلة أنشغلت خلالها بالأعمال الدرامية التي قدمتها خلال المواسم الرمضانية الماضية.

وكان أخر اعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل فرصة تانية الذي قام ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم أيتن عامر واحمد مجدي وهبة مجدب وإدوارد وهبة عبدالغني ومحمد أبو داود ونهال عنبر وغيرهم الكثيرين من نجوم الدراما المصرية، ومجموعة من الشباب الجدد ولكن لم يحقق العمل النجاح المتوقع له وتعرض للكثير من الانتقادات بسبب أحداثه التي وصفها الكثيرين بالمملة.