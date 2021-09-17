شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة الساحل الشمالي – صدر روبي يخرج بالكامل وهي بترقص بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حالة كبيرة من النجاح حققتها المطربة روبي من خلال حفلها بالأمس، بمشاركة النجم الكبير محمد منير على المسرح الروماني بمارينا.

المطربة روبي بدورها نشرت عبر حسابها علي موقع إنستجرام مقطع فيديو لها من كواليس الحفل، مرتديه فستانا قصيرا باللون البيج اللامع في إطلالة صيفية جذابة وعلقت عليها بكتابة: ” من كواليس حفلتي الأخيرة ????” نالت اعجاب متابعيها.

وغنت روبي لأول مرة أمام جمهورها أغنيتها الجديدة «لازقة خفاش» التي طرحتها مؤخرا، كما قدمت روبي أغانيها الشهيرة ومنها «حتة تانية» و«بتاع حركات» و«ليه بيداري كده» التي رقصت عليها روبي كعادتها في حفلاتها، ووقف الجمهور لمشاركتها الرقص خلال أدائها الأغنية.