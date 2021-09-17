شاهد .. الفنانة نانسي عجرم في طفولتها .. لن تصدق مدى الشبه بينها وبين بناتها الثلاث وهي بنفس العمر .. وهناك واحده تشبها اكتر من الاخريات .. من هي !

انت الان تتابع خبر الفنانة نانسي عجرم في طفولتها .. لن تصدق مدى الشبه بينها وبين بناتها الثلاث وهي بنفس العمر .. وهناك واحده تشبها اكتر من الاخريات .. من هي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 07:30 مساءً | (ميس محمد)

تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وهي صغيره في سن بناتها.

ظهرت ميلا في الصورة بملامح مختلفة خصوصاً وإنها بدأت في سن المراهقة، كونها اتمت في شهر مايو/آيار الماضي ١٢ عاماً.

ميلا تشبه نانسي كثيراً، وتبدو نسخة مصغرة عنها، تمتلك كثير من ملامحها وكذلك لديها الكثير من صفاتها أيضاً.

نانسي عجرم تزوجت من طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2009، ورزقت منه بثلاث بنات هن: (ميلا) 11 أعوام، و(إيلا) 9 أعوام، و(ليا) قرابة عام ونصف .

والان سوف ننشر لكم صورة للفنانه نانسي عجرم وهي طفله ولابناتها، ياترى من هي الي تشببهها اكثر؟ ميلا أم إيلا أم ليا؟