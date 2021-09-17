شاهد .. فضيحة مدوية للفنانة نانسي عجرم قد تتسبب بطلاقها من زوجها !! .. اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية للفنانة نانسي عجرم قد تتسبب بطلاقها من زوجها !! .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 09:30 مساءً | (مروى سعيد)

سخر عمر جونيور حفيد الممثل المصري الراحل عمر الشريف، والممثلة الراحلة فاتن حمامة، من تداول عدة وسائل إعلامية عربية خبر حمله.

(حفيد عمر الشريف حامل!)



جاء ذلك بعد انتشار الخبر تحت عنوان (حفيد عمر الشريف حامل)، وذلك بعدما نشر الأخير مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على إنستغرام، لنفسه وهو يقوم بحركات راقصة، وأرفقها بتعليق ساخر قائلاً: (وأنا حامل).

وعبر عمر الشريف جونيور عن استغرابه من تداول الأمر بهذه الطريقة، ونشر نسخةً من الخبر على (انستجرام) عبر خاصية الستوري، وعلق ساخراً: (بما ان الجميع يسأل.. الوالد هو نانسي عجرم).