شاهد .. نسرين طافش تفقد عقلها وتظهر بشكل فاضح بروب النوم أمام برج خليفه .. اتفرج

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انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفقد عقلها وتظهر بشكل فاضح بروب النوم أمام برج خليفه .. اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/17 الساعة 10:00 مساءً | (مروى سعيد)
أعلنت الممثلة السورية نسرين طافش حصولها على الإقامة الذهبية بصورتين نشرتهما في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت نسرين بالصورتين في دبي، أمام برج خليفة، وعلّقت معلنة الخبر: "شكراً لحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، شكراً لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون والشكر موصول لسعادة هالة بدري المدير العام ، شكراً على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلد الخير والأمان والتطور".
وختمت: "شكراً على تقديركم للمبدعين والمؤثرين في كل المجالات".
وأثار الخبر إعجاب المتابعين وهنأوها بالتعليقات.