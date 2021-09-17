شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – جوهرة جابت صافيناز الأرض بإستعراض مؤخرتها وصدرها بالشفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الراقصة جوهرة متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت جوهرة في الصور خلال قضاء إجازتها بإطلالة مثيرة علي البحر، مرتدية بكيني باللون الأخضر وبندانه علي الراس ونظارة شمس، وتركت خصلات شعرها منسدلة بطريقة ناعمة، فيما وضعت المكياج ذات الألوان الترابية التي تخطف الأنظار.

وعلقت جوهرة قائلة: “حسنًا ، أرسل لي مرة أخرى عن الصبار “، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وشاركت جوهرة في فيلم “الفلوس” مع تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.