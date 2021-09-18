شاهد .. هذا ما فعلته دنيا سمير غانم في أول جمعة بعد مرور أربعين يوم على وفاة والديها وأثار ذهول المصريين (صور)

انت الان تتابع خبر هذا ما فعلته دنيا سمير غانم في أول جمعة بعد مرور أربعين يوم على وفاة والديها وأثار ذهول المصريين (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 12:30 صباحاً | (مروى سعيد)

حرصت النجمة دنيا سمير غانم، اليوم الجمعة، على زيارة قبر والداتها الفنانة دلال عبد العزيز بعد يومين من الذكرى الأربعين على وفاتها. وكانت قد أحيت الفنانة دنيا سمير غانم الذكرى بالدعاء لها قائلة: "النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أمى.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار".

وأضافت فى دعائها لها: "اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها.. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين.. اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وأرها مكانها من الجنة وقل لها ادخلى من أى باب تشائين".

وتابعت: "اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.. اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاءك.. اللهم ارجع نفسها إليك راضية مرضية وأدخلها فى جنتك مع عبادك الصالحين، اللهم إنى أسألك الفردوس الأعلى نزلا لها، اللهم ابنى لها بيتا فى الجنة واجعل ملتقاها هناك بزوجها، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا".

