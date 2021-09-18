شاهد .. عريس يكتشف في ليلة الدخلة أن عروسته تخونه مع أقرب الناس إليه.. لن تصدق من هو ؟ وكيف تصرف معها !

انت الان تتابع خبر عريس يكتشف في ليلة الدخلة أن عروسته تخونه مع أقرب الناس إليه.. لن تصدق من هو ؟ وكيف تصرف معها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 02:00 صباحاً | (محمود الأديب)

انتهى حفل زفاف بطلاق العروس عقب اكتشاف العريس أمراً صادماً ليلة الزفاف. واكتشف العريس الذي يدعى “دانيال” من سيدني، أن عروسه تربطها علاقة غرامية بأقرب الناس اليه.

وبحسب وسائل إعلام غربية فقد اكتشف دانيل ان زوجته تربطها علاقة غرامية مع والده، في الوقت الذي ألقى والده خطاباً في حفل الاستقبال للاحتفال بالزوجين “السعداء”.

وأوضح “دانيال” أنه عاد إلى غرفته بعد حفل الزفاف، ليرى أن زوجته تغازل والده والعكس، “ذهبت بعد حفل الزفاف لاحتساء مشروبات بعد الحفل، وبعد عودتي إلى الغرفة صدمت بما رأيت كان المشهد فج للغاية وصادم”.

كان دانيال اشتبه في أن زوجته كانت على علاقة مع والده قبل يوم الزفاف، وقال: “يبدو أنه حدث عدة مرات”