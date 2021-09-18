شاهد .. كيف تصرف عمر الشريف عندما تفاجأ بشذوذ حفيده؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر كيف تصرف عمر الشريف عندما تفاجأ بشذوذ حفيده؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 02:30 صباحاً | (ميس محمد)

تصدر اسم حفيد عمر الشريف مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية بعد شائعة حمله التي كانت على سبيل المزاح لكن الجمهور لم يتقبل المزحة وهاجمه بشدة خاصة وأنه أعلن سابقاً أنه مثلي الجنس في 2014 ويعتبر نفسه الأب الروحي للمثليين في المنطقة العربية .

الجمهور لم يتقبل ما ينشره حفيد عمر الشريف على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي ، واعتروه يشوه صورة أجداده عمر الشريف و فاتن حمامة، ويهدم تاريخمها الفني، خاصة وأنه يقوم بنشر صور جريئة على حسابه على أنستجرام ، مثل صورة مؤخرته العارية .

حفيد عمر الشريف لم ينجو من الاتهامات والهجوم والنقد، لكنه في إحدى حواراته الإعلامية مع دويتش فيلة، تحدث عن رد فعل جده عمر الشريف حين أعلن عمر جونيور أنه مثلي الجنسية، وقال أنه لم يتغير أي شيئ ولم يتحدثا مطولاً في هذا الأمر وأنه ظل كما هو بالنسبة لعائلته.

عمر الشريف يدافع عن حفيده الشاذ

وفي حوار سابق للنجم العالمي عمر الشريف ، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج على القناة الأولى، دافع عمر الشريف عن أحفاده وتحديداً عمر جونيور المعروف بأنه من أم كندية يهودية، وقال عمر الشريف مراراً وتكراراً :" ابني وأحفادي كلهم مسلمين " .

وأضاف عمر الشريف عند سؤاله تحديداً عن حفيده عمر جونيور قال أن ابنه طارق توزج من امرأة كندية وأنجبا الطفل ثم انفصلا سريعا وعادت لكندا مع ابنها، لكن عمر الشريف وابنه طارق نجحا في استعادة حفيده عمر جونيور وعاش وتربى مع أسرة عمر الشريف بحد قوله .

كما قال عمر الشريف أنه حرص على تعليم ابنه طارق اللغة العربية والقرآن، وأحضر له معلم فلسطيني الجنسية ليعطيه دروساً خاصة ، ونفس الأمر فعله مع أحفاده .

وأضاف عمر الشريف عند سؤاله تحديداً عن حفيده عمر جونيور قال أن ابنه طارق توزج من امرأة كندية وأنجبا الطفل ثم انفصلا سريعا وعادت لكندا مع ابنها، لكن عمر الشريف وابنه طارق نجحا في استعادة حفيده عمر جونيور وعاش وتربى مع أسرة عمر الشريف بحد قوله .

كما قال عمر الشريف أنه حرص على تعليم ابنه طارق اللغة العربية والقرآن، وأحضر له معلم فلسطيني الجنسية ليعطيه دروساً خاصة ، ونفس الأمر فعله مع أحفاده .