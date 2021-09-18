شاهد .. جريمة مروعة تهز الأردن.. هكذا تخلص من زوجته بـطريقة بشعة وكلماتها الأخيرة مؤثرة جداً وسبب جريمته صادم ! ..(صورة صادمة)

انت الان تتابع خبر جريمة مروعة تهز الأردن.. هكذا تخلص من زوجته بـطريقة بشعة وكلماتها الأخيرة مؤثرة جداً وسبب جريمته صادم ! ..(صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 03:00 صباحاً | (محمود الأديب)

هزت جريمة بشعة الأردن بعد قيام رجل بارتكاب جريمة والتخلص من زوجته وأم أولاده بطريقة بشعة أثارت الغضب والاستنكار في مختلف أنحاء الأردن والوطن العربي.

وفي تفاصيل الجريمة، نقلت وسائل إعلام أردنية، أمس الخميس، خبر وفاة سيدة في إحدى المستشفيات الحكومية بالعاصمة الأردنية عمان متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها بعد قيام زوجها بحرقها قبل أيام، في منزلهم بلواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء.

وبحسب أقرباء السيدة الراحلة هيفاء أبو هاني، والتي تبلغ من العمر 28 عاما، وهي وأم لثلاثة أطفال، فقد فارقت الحياة بعد مرور 7 أيام من معاناتها داخل إحدى المستشفيات في عمان، على اثر قيام زوجها بسكب الوقود على جسدها وإشعاله، بسبب خلاف عائلي لتدخل على إثر ذلك المشفى وتفارق الحياة.

وقال مصدر أمني أردني إن سيدة عشرينية أسعفت إلى المستشفى على إثر تعرضها للحرق من قبل زوجها، بعد خلاف معه بحسب ادعائها، وتم ضبط الزوج وإحالته للقضاء في حينه، وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية.



وأضاف المصدر الأمني، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن السيدة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، علما بأن السيدة لا يوجد لها ملف سابق لدى حماية الأسرة ولم يسبق لها أن تقدمت بأي شكوى.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن آخر ما كتبته الزوجة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حسبي الله ونعم الوكيل.. فكرت راح يغير حياتي بس هسه مسح كل حياتي".

وأطلق المغردون وسم "هيفاء أبو هاني" كنوع من التضامن مع السيدة، بينما انطلقت وسوم تضامنية أخرى تطالب بإنزال العقوبات بحق الزوج وتعديل القوانين لحماية المرأة، خاصة مع تكرار حوادث الاعتداء على السيدات في الأردن.