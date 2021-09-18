شاهد .. من وسط البانيو.. ياسمين صبري تشرح للجمهور طريقة الإستحمام بصورة جريئة وقطرات الماء تتساقط على صدرها المثير.. اتفرج

انت الان تتابع خبر من وسط البانيو.. ياسمين صبري تشرح للجمهور طريقة الإستحمام بصورة جريئة وقطرات الماء تتساقط على صدرها المثير.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 03:30 صباحاً | (ميس محمد)

أعاد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري، وصفت بالجريئة حسب قولهم.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري في الصورة المتداولة وهي في حوض الحمام " البانيو " ، وقطرات الماء تتساقط على شعرها ، وسط ابتسامة كبيرة ارتسمت على وجهها .

الصورة المثيرة للجدل حسب وصف البعض ، كانت قد نشرتها ياسمين صبري منتصف العام الماضي على حسابها في موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، وليست وليدة اليوم كما زعم متداولوها.

وكانت ياسمين صبري قد أثارت موجة جدلا واسع على السوشال ميديا في إطلالتها السابقة ، والتي ظهرت خلالها بجوار زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة ، وهي ترتدي فستان ضاغط يكشف قسمات جسدها ، ونسقت لون الفستان مع لون البدلة التي يرتديها أبو هشيمة.

وتبادلت ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة النظرات والإبتسامة ، وخلفهم أسطول السيارات الفارهة التي يملكونها .

وياسمين صبري هي ممثلة مصرية ، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل جبل الحلال ثم توالت أعمالها الفنية.

وتزوجت الفنانة ياسمين صبري البالغة من العمر 33 عام، منتصف العام الماضي 2020، من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة. وأختيرت ياسمين صبري للمرة الثانية ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020 ، وسبق أن تم اختيارها في ذات القائمة عام 2017،وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة.

وكان آخر ظهور فني للنجمة ياسمين صبري من خلال مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2020.

نعتذر عن نشر الصور المتداولة والمنسوبة للنجمة المصرية ياسمين صبري.