شاهد .. نجل أصالة نصري يفضح سراً خاصاً عن شقيقته وعريسها الخليجي!

انت الان تتابع خبر نجل أصالة نصري يفضح سراً خاصاً عن شقيقته وعريسها الخليجي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 04:00 صباحاً | (محمود الأديب)

كشف خالد الذهبي ابن أصالة نصري سراً خاصاً عن شقيقته شام الذهبي وخطيبها أحمد هلال اللذان سيتزوّجان قريباً في حفل زفاف سيقيمانه.

خالد ابن أصالة نصري كشف أن شقيقته شام وخطيبها سيقيمان حفل زفافهما في المشروع الذي افتتحه مؤخراً مع شريك له في مجال المطاعم والسياحة.

خالد قال أن فكرة المكان ملك شريكه الذي يمتلك مشروعاً مماثلاً في لبنان كشف أنه بدأ دراسته في مجال السياحة والفنادق إضافة إلى دراسته في التمثيل.

وكشف خالد أن والدته من أكبر الداعمين له في المشروع وهو يحضّر كي يتعاون معها ومع عدد من الفنانين من أجل إحياء حفلات فنية في المكان.

وقال خالد أن عمله بالسياحة لن يمنعه عن مواصلة حلمه في التمثيل، مؤكداً أنه يرغب في الوقوف أمام عدد من النجوم مثل أحمد عز، كريم عبد العزيز، دينا الشربيني وأحمد داود، إلى جانب حلم التمثيل مع عادل إمام.

وقد انتشرت عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، صورة للفنانة السورية أصالة نصري وفائق حسن، زوجها العراقي الجديد، وهما يقضيان شهر عسلهما برومانسية.

في التّفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة السورية أصالة برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن من شهر عسلهما.

وظهرت أصالة بإطلالة لافتة مرتدية عباءة بيضاء اللون بلوك ساحر وبماكياج ناعم.

وأحدثت الصورة ضجة واسعة بين المتابعين الذين تمنوا لها أوقات سعيدة ومليئة بالحب مع زوجها