شاهد .. في أقوى مشهد إغراء : رانيا يوسف تستعرض جسدها بكاش مايوه أحمر كشف المستور كامل .. اتفرج

انت الان تتابع خبر في أقوى مشهد إغراء : رانيا يوسف تستعرض جسدها بكاش مايوه أحمر كشف المستور كامل .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 04:30 صباحاً | (محمود الأديب)

عبر صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، شاركت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف جمهورها​ مجموعة صورلها على متن يخت، ظهرت بها بإطلالات وصفت بالجريئة، حيث ارتدت مايوه أحمر اللون، وحاولت أن تغطيه بالكاش مايوه، لكن تعمدت الاثارة واستعراض جسدها، وجلست رانيا يوسف على متن اليخت بوضعيات مثيرة وهي تستلقي، وترفع أقدامها بطريقة كشفت أفخاذها، وعلقت على الصور: "صباح الجمال".

أثارت رانيا يوسف الجدل بالصور الجريئة التي ظهرت بها، وانهالت عليها التعليقات بين منتقد لتعمدها الإغراء والإثارة، وبين معجب بجمالها ورشاقتها، وسخر البعض من مجابهة رانيا يوسف للتحرش والمتحرشين، مؤكدين ان اطلالاتها الجريئة سبب تحرش البعض بها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها رانيا يوسف بإطلالات جريئة، حيث اعتادت ان تستفز منتقديها بملابس مكشوفة تستعرض فيها مفاتنها، حيث نشرت مؤخرا صورة جديدة ارتدت فيها شورت قصيرا جداً مع "بادي" ضيقة، كما نشرت صورة لها بفستان قصير كشف مفاتنها.