شاهد .. لن تصدق كيف أصبح شكلها .. أول ظهور للفنانة إيمي سمير غانم بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز .. ملامحها تغيرت بالكامل من الحزن ! (صور)

انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف أصبح شكلها .. أول ظهور للفنانة إيمي سمير غانم بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز .. ملامحها تغيرت بالكامل من الحزن ! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 09:00 صباحاً | (ميس محمد)

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها صورة جديدة، بجانب صورة لوالدها الراحل الفنان القدير سمير غانم.

ويُعد هذا هو أول ظهور لإيمي بعد رحيل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، والتي توفت منذ أكثر من شهر بعد رحلة صراع مع المرض بدأت بغصابتها بفيروس كورونا، وانتهت بفقد حياتها.

ونشرت إيمي صورة عبر حسابها الخاص، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهرت فيها وهي تلتقط صورة لبورترية مرسوم به صورة والدها الفنان الراحل سمير غانم، وعلقت إيمي على الصورة موضحة مدى حبها لوالدها ومدى اشتياقها له قائلة: بحبك.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم أحيت ذكرى مرور 40 يومًا على رحيل والدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، معربةً عن حزنها الشديد على رحيلها، داعيةً الله بالرحمة، والمغفرة لوالدتها، وأن يسكنها الله فسيح جناته.

كما شاركها الفنان حسن الرداد حزنها على والدها الفنان الراحل سمير غانم، ووالدتها التي لحقته، متمنيًا لها أن تعود لحالتها الطبيعية، وأن تتخلص من حزنها، وتعود ابتسامتها لوجهها مرة أخرى.

وحرص عدد من الفنانين على إحياء ذكرى مرور 40 يومًا على رحيل الفنانة دلال عبد العزيز، ومن أببرزهم، ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان الذي وصف الراحلة دلال أنها أغلى، وأعز الناس على قلبه، كما حرص على الدعاء لها بالرحمة، والمغفرة.