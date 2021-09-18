شاهد .. ابنة الفنانة أصالة نصري تنفصل عن خطيبها بعد أن تقدم لها أمير سعودي ودفع مهرها مبلغ خيالي !

انت الان تتابع خبر ابنة الفنانة أصالة نصري تنفصل عن خطيبها بعد أن تقدم لها أمير سعودي ودفع مهرها مبلغ خيالي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 02:00 مساءً | (ميس محمد)

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، خبر انفصال شام الذهبي​، ابنة اصالة نصري تعلن عن خطيبها الدكتور المصري معتز نصر.

وكشف مصفف الشعر والفنان جو رعد ذلك في لقاء صحفي مشيرا الى أن أصالة هي من أخبرته بذلك خلال تواجده معها في كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "لا تستسلم" في لبنان.

ومعروف ان جو هو المصفف الاقرب الى قلب أصالة ويتعاون معها في معظم إطلالاتها لكن تصريحه تم تأكيده عبر ملاحظة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أن شام حذفت كل صورها مع خطيبها بعد مرور شهرين فقط على خطوبتهما.

كما تداول ناشطون ان سبب الإنفصال أن امير سعودي تقدم لها، وقد نفى الدكتور معتز نصر هذه الأخبار الشائعه وقال لا يوجد لها اساس من الصحة.