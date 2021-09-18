شاهد .. السعودية رهف القنون تستعرض جسدها بطريقة إيحائية خادشة للغاية في آخر إطلالة لها.. (صور فاضحة)

انت الان تتابع خبر السعودية رهف القنون تستعرض جسدها بطريقة إيحائية خادشة للغاية في آخر إطلالة لها.. (صور فاضحة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 02:30 مساءً | (ميس محمد)

خلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرتها الناشطة السعودية ​رهف القنون​ وظهرت فيها تستعرض مؤخرتها وتقوم بحركات عدها البعض غير لائقة خصوصاً أنها مدت لسانها بطريقة غير لائقة إستفزت المتابعيهن، وإرتدت رهف فستان قصير باللون البيج.

وكثيرا ما تحاول رهف إثارة الجدل بين المتابعين، فظهرت مؤخراً داخل أحد أماكن السهر برفقة مجموعة من الشبان، حيث تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا الفيديو طارحين العديد من التساؤلات.

والملفت في القضية أن القنون كانت تحتسي الكحول، إضافة إلى إقدام شاب على إحتضنها، مما اثار الشكوك حول عودتها مجدداً لحبيبها أو أنها بعلاقة عاطفية جديدة.

ويعد هذا الفيديو الذي تم تداوله هو الأقل جرأة بين فيديوهات رهف القنون ، إلا أنه اثار موجة من الغضب بين متابعيها.