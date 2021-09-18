شاهد .. ابتسام شقيقة دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد زوجها بالقبل والأحضان أمام الجمهور وبفستان قصير كشف كل شي .. (صور)

انت الان تتابع خبر ابتسام شقيقة دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد زوجها بالقبل والأحضان أمام الجمهور وبفستان قصير كشف كل شي .. (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 03:30 مساءً | (ميس محمد)

احتفلت ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعيد ميلاد زوجها اليوتيوبر المغربي فؤاد قبيبو.



وعبر حسابها الرسميّ في انستغرام، نشرت ابتسام بطمة، صوراً وثقت حفل عيد الميلاد، وظهرت فيه بفستان أحمر قصير، وقدّمت له هدية عيد ميلاده، وتبادلا القُبل بهذه المُناسبة، بحضور شقيقتها دنيا وبعض المقربين.

مؤخرا، نشرت ابتسام بطمة، صوراً جريئة جداً مع زوجها فؤاد قبيبو في حمام السباحة، وظهرت وهي ترتدي بكيني أسود ويظهر الجزء الأسفل من جسدها تحت الماء بشكل واضح.

وفي صور أخرى، ظهرت شقيقة دنيا بطمة بنفس الإطلالة بأحضان زوجها وهي تداعبه معلقة: (جروي الصغير).

واعتبر المتابعون أن ابتسام بطمة تجاوزت الخطوط الحمراء بنشر هذه الصور، وذكروها بأنها لا تعيش في أوروبا لتظهر بهذا الشكل، وأن ما تفعله مع زوجها لا ينبغي أن يكون علناً.

وفي شهر شتنبر الجاري، تخطت دنيا بطمة وشقيقتيها ابتسام وإيمان جميع الخطوط الحمراء، وظهرن بالمايوه في حمام السباحة.

وكانت البداية حين نشرت ابتسام بطمة مجموعة صور جمعتها بشقيقتها دنيا وإيمان بطمة في حمام السباحة، وأظهرت الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي صدم متابعيهما من الجرأة التي وصلا إليها.

وكتبت ابتسام بطمة على إحدى الصور تعليقاً جاء فيه: (تجاهل الكلام والنظرات وان احتاج الأمر تجاهل الأشخاص).