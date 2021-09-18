شاهد .. ما هو مهرها؟.. كيف تزوجت ليلى علوي من عائلة حسني مبارك.. معلومات صادمة !!

انت الان تتابع خبر ما هو مهرها؟.. كيف تزوجت ليلى علوي من عائلة حسني مبارك.. معلومات صادمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 04:30 مساءً | (ميس محمد)

ليلي علوي، ممثلة مصرية ظهرت في أواخر السبعينات، واشتهرت بجمالها ورقتها وانوثتها الطاغية، وهي صاحبة عيون عسلية مميزة، وشعر أصفر، وبشرة قمحاوية، لها ملايين المعجبين في الوطن العربي.

ليلى علوي لها رصيد كبير من الأفلام والمسلسلات، مثل: غرام الافاعي، قبضة الهلالي، سمع هوس، التوأم، وفرح ليلي، وهي ودافنشي وغيرها.

وعرفت في الوسط الفني، بأنها آنسة ولم تخوض تجربة الزواج، حتى بداية عام 2007، عندما أعلنت ليلى زواجها من عم “خديجة” زوجة جمال محمد حسني مبارك، نجل الرئيس الراحل مبارك، رجل الأعمال منصور الجمال.

وقالت ليلى علوي، أنها تعرفت على الجمال في إحدى السهرات الرسمية، وتبادلا الإعجاب وارقام التليفونات، وتحولت الصداقة إلى علاقة حب وارتباط.

ولم يعرف الكثيرون أن المهر الذي قدمه منصور الجمال للجميلة ليلى علوي، هو يخت ثمنه مليون ونصف دولار، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة.

وفي عام 2015، أعلنت ليلى علوي، انفصالها عن رجل الأعمال الجمال الذي أنجبت منه ولدهما خالد، معلنة إستمرار صداقتهما رغم الطلاق.

وقد توفي طليق النجمة المصرية ليلى علوي في أبريل من العام المنصرم 2020، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لأحد مستشفيات العزل في القاهرة للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وحرصت الفنانة ليلى علوي، على نعي طليقها رجل الأعمال منصور الجمال، بمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وقالت ليلى في المنشور: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أدعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته .. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان”.

وتقبلت علوي العزاء من عدد كبير من نجوم الفن منهم نيللي كريم وعبير صبري واللبنانية نيكول سابا والفنانة بسمة، وتوقف متابع أمام حذف ليلى لصفة “الزوج السابق” عن الراحل رغم تصريحه قبل وفاته بأنها كانت أفضل زيجاته، وتلقى لوما من بقية المتابعين الذين طالبوه باحترام حرمة الموت.

وكان رجل الأعمال منصور الجمال قد أصيب بالتهاب رئوي حاد تسبب في تدمير الرئة بالكامل وتدهور في وظائف الكبد، وظل لعدة أيام يتنفس بواسطة الأجهزة المساعدة، وحاول الفريق المعالج وقف التدهور في وظائف الكبد ورفض المقربون منه تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ليلى علوي، فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” وشاركها بطولته منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود ومحمد فراج وصابرين وإنعام سالوسة ولمى كتكت ومحمد الشرنوبي وصبري عبد المنعم، وهو فكرة باسم سمرة، وإخراج يسر نصر الله.