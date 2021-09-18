شاهد .. بعد زفاف شقيقها.. جنى مقداد ترد الصاع صاعين لكل من سخر وتنمر علي شكلها وفستانها وتقوم بهذا الفعل!!

انت الان تتابع خبر بعد زفاف شقيقها.. جنى مقداد ترد الصاع صاعين لكل من سخر وتنمر علي شكلها وفستانها وتقوم بهذا الفعل!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 05:30 مساءً | (محمود الأديب)

جني مقداد.. بعد زفاف شقيقها الوليد مقداد ترد الصاع صاعين لكل من سخر وتنمر كشفت نجمة طيور الجنة بعض التصريحات والأحداث الجديدة لها والتي تعد ردًا حاسمًا على مختلف مهاجميها حيث التزمت جني بالصمت لفترات طويلة مع استمرار الجماهير في تلك المهاجمة البالية لها مع وضع العديد من الشائعات حيث نقوم بعرض أهم تصريحاتها الأخيرة والتفاصيل الخاصة بهذا التنمر الاجتماعي من خلال التعرف على كل من الآتي.







جني مقداد.. بعد زفاف شقيقها الوليد مقداد ترد الصاع صاعين



لم تقوم النجمة بتقديم أي تعليقات عن تلك الحادثة والتي تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض إطلالتها واستمرت لفترات صمتها لوقت طويل حتى بدأت في عرض بعض التفاصيل خلال الفترات القليلة الماضية والتي تضم كل من الآتي

نشرت النجمة جني مقداد بعد غياب دام لعدة اسابيع من حادثة التنمر إحدى مقاطع الفيديو الخاصة بها والتي شاركتها مع جمهورها في قناتها الخاصة عبر منصة اليوتيوب.



تضمنت تفاصيل المحتوى الداخلي للفيديو العديد من التجهيزات المسبقة والتي قامت من خلالها باختيار الاكسسوارات والاحتياجات التي تتناسب مع إطلالتها في تلك الفترة.



كما نشرت إحدى المقاطع الأخرى والتي تظهر بداخلها بجانب كل من والدها خالد المقداد وشقيقها عصومي حيث ظهرت تفاصيل الفيديو الأخير بقيامها بأخذ إحدى الجرعات الأولى الخاصة بلقاح كورونا.

الأسباب الأساسية في تعرض جني مقداد للتنمر



أتت جميع التفاصيل السابقة كأحد أنواع الردود الهادئة والتي لا تعطي من خلالها أي أهمية لجميع مستخدمي التواصل الاجتماعي والذين قاموا بالتمرد عليها نتيجة بعض الأسباب البسيطة والتي تكمن في كل من الآتي

لاقت صورتها التي نشرتها في حفل زفاف أخيها والذي تم عرضه منذ ما يقرب من ثلاث اسابيع والتي استمرت من خلالها وحتى الآن مواجهة الجماهير لجني مقداد.



انتقد الجمهور اطلالتها والتي تبدو باختيار ات سيئة لا تناسب فئتها العمرية حيث وصفها البعض بأنها تبدو بشكل اكبر عن العمر الحقيقي.



اتي ذالك من خلال اختيارها لإحدى الفساتين الطويلة مع إضافة البعض من مساحيق التجميل والتي لا تتناسب مع ملامحها.

واجه البعض من محبي جني تلك الانتقادات موجهين رسالة بأحقيتها في اختيار ما يتناسب معها ولا يجوز للجمهور في التدخل والحكم على تلك الإطلالة