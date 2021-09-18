شاهد .. دنيا سمير غانم في حالة رعب.. هذا ما وجدته جوار قبر والدتها بعد 40 يوماً على وفاتها !!

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم في حالة رعب.. هذا ما وجدته جوار قبر والدتها بعد 40 يوماً على وفاتها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/18 الساعة 06:00 مساءً | (ميس محمد)

زارت الممثلة المصرية، دنيا سمير غانم، قبر والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، أمس الجمعة، بعد مرور 40 يوما على وفاتها.

وتداولت مواقع إخبارية مصرية محلية صورا وفيديوهات لزيارة دنيا سمير غانم لقبر والدتها، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا.

وأشارت مواقع مصرية إلى انزعاج دنيا من انتشار الصحفيين وكاميرات الإعلام جوار مدفن والديها، حيث كانت تريد الحصول على لحظة هدوء جوار قبر والديها وإفراغ كل مشاعرها بحرية لكن تواجد الصحفيين بكثرة في المكان أثار استياءها.

وليست هذه المرة الوحيدة التي أبدت فيها دنيا انزعاجها من وجود الصحافة في محيط المدفن، فقد وثقت الكاميرات مقطعاً لها وهي تطلب من الناس مغادرة المكان وذلك بعد أسبوع واحد من وفاة والدتها دلال عبد العزيز.

وكانت دنيا سمير غانم، وجهت، يوم الخميس، رسالة مؤثرة، في يوم الأربعين لرحيل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا صورة لوالدتها مع دعاء مطول يطلب لها الرحمة والمغفرة، وقالت: "النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أمي.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار".